نهائي “كان” 2019.. بين تكريس التفوق وفك العقدة

يسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بإجراء المباراة النهائية، بين الجزائر والسنغال، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى المنتخب الجزائري إلى تأكيد تفوقه التاريخي على نظيره السنغالي، في المباريات التي جمعت بينهما خلال نهائيات “الكان”، والبالغ عددها أربع، إذ لم يسبق لـ”أسود التيرانغا”، الفوز على “ثعالب الصحراء” في أي لقاء بكأس أمم إفريقيا، حيث انتصر الجزائريون في ثلاث مباريات، في حين انتهت واحدة بلا غالب ولا مغلوب.

وفاز منتخب الجزائر بأول لقاء خلال نصف نهائي دورة 1990 بهدفين لهدف واحد، ثم حقق ثاني انتصار في نسخة 2015 بغينيا الإستوائية، بثنائية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة رقم 3، لينجح في تسجيل انتصاره الثالث، في ثاني جولات المجموعة الثالثة للنسخة الحالية بهدف دون رد.

أما اللقاء الوحيد الذي انتهى متعادلا، فكان برسم آخر جولة عن المجموعة الثانية، في الدورة الأخيرة بالغابون، وحسمه التعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، فهل يكرس الجزائر عقدته للسنغال في خامس مباراة تجمعهما في “الكان”، أم أن “أسود التيرانغا” سينجحون في فكها؟