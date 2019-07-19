الأسطورة والمعلم.. رقم غير مسبوق على يوتوب وسيطرة في دول عديدة

حقق كليب “إنساي” للنجمين العربيين؛ سعد لمجرد، ومحمد رمضان، في يوم واحد فقط، عدد مشاهدات قياسي غير مسبوق في تاريخ الفنانين، إذ دخل إلى قوائم “طوندونس” في دول عديدة.

وتجاوز عدد مشاهدات كليب الأسطورة، ولمعلم، في المدة المذكورة، 7 مليون مشاهدة، وبلغ عدد الإعجاب به 435 ألفا، فيما كان عدد الذين عبروا عن عدم رضاهم عليه 40 ألفا.

العمل اجتاح قوائم الفيديوهات الأكثر رواجا في دول عديدة، واحتل المركز الأول في “طوندونس يوتوب” في دول عربية كثيرة منها المغرب، ومصر، وتونس، ولبنان، وأيضا في طوندونس دول غير عربية، مثل فرنسا، وبلجيكا.

وكان من المتوقع أن يحقق العمل المشترك بين سعد، ورمضان، انتشارا واسعا في الساعات الأولى بعد طرحه، لأن صاحبيه نجمان عربيان ساطعان، وغالبا ما تحصد أعمالهما أرقاما عالية.

وينتظر أن يحصد كليب “إنساي” عدد مشاهدات كبير يتجاوز 100 مليون مشاهدة، على نفس خطى أعمال النجمين، المنفردة، والتي تتجاوز هذا الرقم.