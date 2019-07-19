الجزائر في مهمة تأكيد تفوق منتخبات شمال إفريقيا في التتويج في “الكان”

يستضيف ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، المباراة الختامية لكأس أمم إفريقيا مصر 2019، بين المنتخبين الجزائري، ونظيره السنغالي.

وإذا كان منتخب الجزائر يبحث عن لقبه الثاني في “الكان”، بعد تتويجه الأول، والأخير في دورة 1990، التي استضافها على أرضه، فإن السنغال يسعى نحو أول ألقابه في الكأس القارية، علما أن أفضل إنجازاته كانت بلوغه نهائي نسخة 2002 في مالي، قبل أن ينهزم أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

وتعقد الجماهير العربية آمالها على “ثعالب الصحراء” من أجل تعزيز ريادة عرب شمال إفريقيا، كأكثر منطقة في القارة السمراء تتويجا بالكأس الإفريقية، حيث حصدت 10 ألقاب، توزعت بين 7 للمنتخب المصري، ولقب واحد لكل من المغرب، والجزائر، وتونس.

وتأتي منتخبات غرب القارة في الترتيب الثاني برصيد 9 تتويجات، ظفرت بها غانا، ونيجيريا، وكوت ديفوار، ثم 8 ألقاب لوسط إفريقيا، فاز بها الكاميرون، والكونغو الديمقراطية، والكونغو، أما شرق القارة السمراء، فحصدت لقبين لكل من السودان، وإثيوبيا، والعدد نفسه لجنوب القارة، لمنتخبي جنوب إفريقيا، وزامبيا.