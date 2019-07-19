الطيبة: صلاة الجمعة أمام محطة الشرطة احتجاجا على نهجها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقيمت صلاة الجمعة، ظهر اليوم، أمام محطة الشرطة "كدما" في المدينة، وذلك احتجاجا على تقاعس الشرطة بردع العنف والجريمة.
وشارك المئات من أهالي الطيبة والمنطقة، في الصلاة التي جاءت كرسالة عبروا من خلالها المشاركون عن استنكارهم لعمل الشرطة في الطيبة، حيث حملوها مسؤولية فوضى السلاح والجريمة.
وأتت صلاة الجمعة كخطوة احتجاجية بدعوة من القوى الوطنية في الطيبة، ومن المقرر أن تستمر الخطوات الاحتجاجية في الأسابيع المقبلة، بما يشمل مسيرات احتجاج وتنظيم وقفات ومظاهرات.
وعقب الصلاة، رفع المتظاهرون لافتات منددة بنهج الشرطة وتقاعسها عن القيام بالدور المنوط بها من جمع السلاح غير المرخص في المجتمع العربي وتقديم المجرمين للقضاء وحل القضايا الجنائية العالقة التي تهدد السلم الاجتماعي، وردع الجريمة.
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