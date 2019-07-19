مباراة الجزائر والسنغال: صراع خاص بين محرز وماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر والتي ستجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في وقت لاحق من مساء اليوم، الجمعة.

وسيكون استاد القاهرة مسرحا لمتابعة الصراع الخاص بين الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.

ويحلم الثنائي بالتألق، حيث أن النجم الذي سيحصد اللقب، سيضع نفسه على بعد خطوات قليلة من نيل لقب أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019.

وستكون هذه المواجهة الثانية بينهما في هذه البطولة بعدما تفوقت الجزائر 1-0 على السنغال في دور المجموعات.

ورغم فوز النجمين بلقب كبير هذا الموسم، حيث توج محرز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، ونال ماني لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، فإنهما اتفقا على أن التتويج القاري مع بلادهما سيمثل شيئا استثنائيا.

وقال محرز "الوجود في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمر لا يصدق. أعتقد أننا نلعب بشكل جيد جدا في البطولة. سجلنا 12 هدفا واستقبلنا هدفين وهذا مصدر ثقتنا".

وأوضح ماني في وقت سابق، أنه سيكون سعيدا لو استبدل لقب دوري الأبطال بلقب كأس الأمم.

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رياض محرز

يعول جمال بلماضي المدير الفني للجزائر، على خبرات ومهارات رياض محرز، من أجل صنع الفارق مع محاربي الصحراء وحصد اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990.

وشارك محرز في 6 مباريات مع الجزائر في البطولة الحالية، وسجل 3 أهداف، وأصبح مرشحًا بقوة لحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ساديو ماني

كاد السنغالي ساديو ماني أن يعزز رصيده التهديفي إلى 5 أهداف في نسخة الكان 2019، لولا ركلتي الجزاء اللتين أهدرهما في مباراتي كينيا وأوغندا، وهو ما دفعه إلى الانسحاب من تسديد ركلات الجزاء، ليكتفي بتسجيل 3 أهداف حتى الآن.

وينتظر ماني، التتويج الأول له مع منتخب بلاده في الكان، خاصة أن هناك أكثر من جيل فشل في تحقيق اللقب القاري.