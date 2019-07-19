نهائي أمم أفريقيا: التشكيلة المتوقعة لمباراة الجزائر والسنغال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواجه منتخب الجزائر في وقت لاحق من مساء اليوم، الجمعة، نظيره منتخب السنغال في صدام كروي مثير من نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.
ويخوض المنتخب الجزائري المباراة بدون ظهيره يوسف عطال بسبب الإصابة في الكتف، كما أن منتخب السنغال يعاني من غياب حارسه إدواردو ميندي بسبب الإصابة والمدافع كاليدو كوليبالي بسبب تراكم البطاقات.
وتبدو التشكيلة الأقرب للمباراة النهائية على النحو التالي:
تشكيلة منتخب الجزائر: رايس مبولحي، مهدي زفان، جمال بلعمري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، رياض محرز، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح.
تشكيلة منتخب السنغال: ألفريد جومي، لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سبالي، هنري سافيه، ألفريد نداي، إدريسا جايي، ساديو ماني، كريبين دياتا (إسماعيل سا) ومباي نيانغ.
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