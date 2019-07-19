بالفيديو: هل تؤثر حادثة اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل على أمن السفارات؟

يحمل اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل في طياته رسائل كثيرة ربما يكون من ضمنها الرد على ما قامت به القوات التركية من قتل مسؤول رفيع المستوى في البككة بجبال قنديل. وهي رسائل متبادلة تعودت عليها توازنات القوى التركية الكردية المعارضة، التي لا يؤثر استمرارها على امن السفارات في العاصمة، بحسب مراقبين.
ولا تتحمل الحكومة العراقية ما جرى للقنصل التركي، باعتبار ان هذه القنصلية قد فتحت عبر اتفاق ثلاثي بين الجانبين الكردي – التركي بالاضافة الى بغداد. وكان من شروطه حفظ الامن لهؤلاء الدوبلوماسيين في مهمة يتحمل مسؤوليتها اقليم كردستان.
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