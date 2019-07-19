بالفيديو: هل تؤثر حادثة اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل على أمن السفارات؟

وأكد متابعون للشأن الأمني أن ما حصل في اقليم كردستان ان دل على شيء، فهو يدل على ان هناك أيادٍ خفية تحاول بين الحين والآخر زعزعة الأمن في البلاد، وآخرها حادثة الاغتيال الاخيرة.

ولا تتحمل الحكومة العراقية ما جرى للقنصل التركي، باعتبار ان هذه القنصلية قد فتحت عبر اتفاق ثلاثي بين الجانبين الكردي – التركي بالاضافة الى بغداد. وكان من شروطه حفظ الامن لهؤلاء الدوبلوماسيين في مهمة يتحمل مسؤوليتها اقليم كردستان.



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