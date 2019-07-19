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بالفيديو: هل تؤثر حادثة اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل على أمن السفارات؟

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يحمل اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل في طياته رسائل كثيرة ربما يكون من ضمنها الرد على ما قامت به القوات التركية من قتل مسؤول رفيع المستوى في البككة بجبال قنديل. وهي رسائل متبادلة تعودت عليها توازنات القوى التركية الكردية المعارضة، التي لا يؤثر استمرارها على امن السفارات في العاصمة، بحسب مراقبين.
وأكد متابعون للشأن الأمني أن ما حصل في اقليم كردستان ان دل على شيء، فهو يدل على ان هناك أيادٍ خفية تحاول بين الحين والآخر زعزعة الأمن في البلاد، وآخرها حادثة الاغتيال الاخيرة.

ولا تتحمل الحكومة العراقية ما جرى للقنصل التركي، باعتبار ان هذه القنصلية قد فتحت عبر اتفاق ثلاثي بين الجانبين الكردي – التركي بالاضافة الى بغداد. وكان من شروطه حفظ الامن لهؤلاء الدوبلوماسيين في مهمة يتحمل مسؤوليتها اقليم كردستان.


يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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