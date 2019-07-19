بيان رسمي: الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين

أفاد بيان رسمي صدر عن خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، بأن الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين اسفرت عن جرح خمسة اشخاص. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيانها وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية بعد منتصف ليلة امس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل، ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.



وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق اليوم، اطلاق "أوسع" عملية جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

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