غرق طفل بأحد انهر قضاء الرميثة في المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في المثنى، الجمعة، عن غرق طفل بأحد انهر قضاء الرميثة. وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوزز نسخة منه، "بناء على الأخبار الوارد من عمليات شرطة قضاء الرميثة بوجود حالة غرق في احد الأنهر في قضاء الرميثة، منطقة الدخان، تمكنت الفرق من انتشال الجثة وكانت تعود لاحد لطفال يبلغ من العمر ١٢ سنه".



وأضافت المديرية، "الفرق اجريت له عملية التنفس واستفراغ المياه ومن جوفه وتم نقل الجثه من قبل إحدى دوريات الشرطة الى مستشفى الرميثة العام لاستكمال باقي الإجراءات القانونيه المتعلقه بالحادث".

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