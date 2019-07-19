بالفيديو: الأعمدة الكهربائية على وشك السقوط وحياة المواطنين معلقة بيد الوزارة!

أعمدة الكهرباء باتت تهدد حياة المواطنين لا سيما في مناطق جنوب العاصمة، مما جعلهم يناشدون عبر شاشة السومرية الجهات المعنية المتمثلة بوزراة الكهرباء، بضرورة معالجة هذه الاعمدة التي على وشك السقوط، نتيجة تلكؤ الوزارة بصيانتها وعدم وضع الحلول اللازمة لها، مما قد يتسبب بوفاة العديد من المواطنين.

وأكد الساكنون في هذه المناطق، ان وزارة الكهرباء ومديريتها لم تضع في أولوياتها صيانة هذه التهالكات التي طالت الاعمدة الكهربائية. وأكدوا ان فرق الصيانة تعيش في فترة سبات ما قد ينتج عنها كارثة تعصف بارواح الابرياء.



اما وزارة الكهرباء، فقد رفضت الحديث بخصوص ما طالب به المواطنون بشأن صيانة الاعمدة المتهالكة في هذه المناطق، ليتبين للعيان ان الوزارة باتت مصدر خطر على ارواح المواطنين خلال الفترة الحالية، بحسب معنيين. وأكد الساكنون في هذه المناطق، ان وزارة الكهرباء ومديريتها لم تضع في أولوياتها صيانة هذه التهالكات التي طالت الاعمدة الكهربائية. وأكدوا ان فرق الصيانة تعيش في فترة سبات ما قد ينتج عنها كارثة تعصف بارواح الابرياء.اما وزارة الكهرباء، فقد رفضت الحديث بخصوص ما طالب به المواطنون بشأن صيانة الاعمدة المتهالكة في هذه المناطق، ليتبين للعيان ان الوزارة باتت مصدر خطر على ارواح المواطنين خلال الفترة الحالية، بحسب معنيين. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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