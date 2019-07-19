فيديوجراف.. مصر قصة بداية ونهاية برونزية لمسيرة أوبي ميكيل الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، عقب انتهاء مشوار بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.
وحصل المنتخب النيجيري على المركز الثالث في أمم أفريقيا، عقب فوزه على تونس بهدف دون رد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت، مساء الأربعاء، على استاد السلام.
وكانت أول مشاركة لميكيل في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006، التي استضافتها مصر، وشهدت حصول "النسور الخضر" أيضا على المركز الثالث آنذاك.
"العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف هذه المفارقة الغريبة لمسيرة ميكيل الدولية مع المنتخب النيجيري.
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