4876 يوما.. نتنياهو يسجل رقما قياسيا في فترة حكمه

سجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رقما قياسيا في فترة بقائه في الحكم، مقارنة بكل رؤساء الحكومات السابقين في إسرائيل بمن فيهم رئيس حكومتها الأول ديفيد بن غوريون.

فبحلول الجمعة يكون نتنياهو (69 عاما) قد تولى رئاسة الوزراء لمدة 4876 يوما، متفوقا بذلك على بن غوريون الذي حكم إسرائيل لمدة 4875 يوما.

ومنصب رئيس الوزراء هو الأهم في إسرائيل، حيث يقع على عاتقه تسيير كل أمور الدولة، في حين أن سلطات الرئيس محدودة للغاية وتقتصر على قبول أوراق اعتماد السفراء وإصدار قرارات العفو عن سجناء في المناسبات، فضلا عن تكليف الشخصيات بتشكيل حكومات بعد كل انتخابات.

ولا يتدخل الرئيس الإسرائيلي في القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية ولا يشارك في قرارات السلم والحرب.

وتعادل فترة بقاء نتنياهو في الحكم 13 عاما ونصف العام.

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ومنذ تأسيس دولة إسرائيل تولى رئاسة الحكومة فيها 12 شخصا أقصرها فترة رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك الذي بقي في الحكم 610 أيام.

نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، سيبقى في الحكم على الأقل حتى الانتخابات المقبلة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول، ولكنه يطمح لتشكيل حكومة خامسة بعد الانتخابات.

وانتخب نتنياهو لعضوية الكنيست للمرة الأولى في نهاية عام 1988، وبرز سياسيا لدى عضويته بالوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991 .

وانتُخب رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 1996، وبقي في منصبه حتى عام 1999 ثم عاد إلى منصب رئيس الوزراء في عام 2009، وما زال في المنصب ذاته حتى الآن.

ويتزعم نتنياهو حزب "الليكود" اليميني الذي يرفض قيام دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية مع رفضه عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال نتنياهو، في أكثر من مناسبة، إن حكومته كانت أكثر الحكومات الإسرائيلية دعما للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.