محكمة بجبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 30 يوما

قررت محكمة في جبل طارق، الجمعة، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 30 يوما، حسب ما أعلن المدعي العام في الحكومة ذاتها.

وأعلنت حكومة جبل طارق في 5 يوليو/تموز الجاري تمديد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" لمدة 14 يوما، بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا.

وأكدت الحكومة أنها صاحبة قرار التحفظ على ناقلة النفط الإيرانية، وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.

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وكانت قوات مشاة البحرية البريطانية احتجزت الناقلة أوائل الشهر الجاري قبالة جبل طارق في البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وجهت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مؤخرا الشكر إلى رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو لالتزامه بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، باحتجازه ناقلة نفط إيرانية.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضا إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.

وفرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي، الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.