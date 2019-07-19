الان تتابع سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 30 يوما والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 1:31 م, 19 يوليو 2019 م التعليقات: 0 المحكمة العليا في جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الايرانية 30 يوما ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة وكالات - الخليج 365 مددت المحكمة العليا في جبل طارق، اليوم الجمعة، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غرايس 1” لمدة ثلاثين يوما.

وتشتبه السلطات في جبل طارق أن تكون الناقلة متجهة إلى سوريا لتسليم نفط، ما يعني انتهاكا للعقوبات المفروضة، وهو ما تنفيه طهران.

وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب أسبانيا، قد احتجزت السفينة يوم 4 يوليو.

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