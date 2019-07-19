الان تتابع حركة الاحتجاج تؤجل مفاوضات اليوم مع “العسكري السوداني” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 1:06 م, 19 يوليو 2019 م التعليقات: 0 حركة الاحتجاج السودانية تؤجل مفاوضات اليوم مع "العسكري" عمر الدقير وكالات - الخليج 365 أكد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات، المقررة الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم، بغية إجراء “مشاورات داخلية” للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددا موعدا جديدا لإجرائها.

وقال عمر الدقير، القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة: “تم تأجيل المفاوضات”، مشيرا إلى أن التحالف “بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة” حول الاتفاق.

يشار إلى أن ما قاله الدقير أكده أيضًا صديق يوسف القيادي بالتحالف.

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