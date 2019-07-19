شكرا لقرائتكم سفينتان إيرانيتان عالقتان في البرازيل.. والسبب العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة "رويترز " أن سفينتي شحن إيرانيتين لم تستطيعا التزود بالوقود والعودة إلى طهران منذ أسابيع بسبب العقوبات الأميركية.
وفقاً للتقرير، رفضت شركة "بتروبراس" البرازيلية توفير الوقود لسفينتي "بافاند" و"ترمه"، التزاماً بالعقوبات المفروضة على طهران.
وترسو السفينتان منذ وصولهما في ميناء باراناغوا، بولاية بارانا جنوب البرازيل.
وقال مسؤولو الميناء لرويترز إن السفينتين تم إرسالهما إلى البرازيل قبل شهرين بشحنات من مادة اليوريا الكيميائية التي تستخدم كسماد، والتي كان من المقرر إعادتها إلى إيران مع شحنات الذرة.
وتعتبر إيران واحدة من أكبر المشترين للمنتجات الزراعية البرازيلية.
آلاف الأطنان
وقالت السلطات البرازيلية إن "باوند" قد حملت 50 ألف طن من الذرة، وكان من المقرر أن تقوم "ترمه" أيضاً بشحن 66 ألف طن.
وبينما لم تحظر الولايات المتحدة تصدير المنتجات الغذائية إلى طهران، إلا أنها فرضت عقوبات على صناعات الشحن والبتروكيماويات الإيرانية.
وذكرت شركة "بتروبراس" لوكالة رويترز أنها رفضت بيع الوقود لسفينتين إيرانيتين بسبب العقوبات.
ووفق رويترز، إذا عجزت سفينتان في إيران عن توفير الوقود، فقد يتعين على طهران إرسال الوقود لهما كخيار أخير.
ويتمتع الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو، بعلاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كما أن له موقف صارم من إيران.
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