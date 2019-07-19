​تبدأ بـ180 ألف جنيه.. ننشر أسعار الشقق بأرخص 8 مناطق في القاهرة

مصراوي

بعيدا عن الكمبوندات ومشروعات وزارة الإسكان، يبحث قطاع كبير من المواطنين عن أرخص الوحدات السكنية والتي تقل عن 500 ألف جنيه، حتى تكون مناسبة لقدراتهم الشرائية، لأن أقل وحدة في أي كمبوند أصبحت تتجاوز المليون جنيه، ونفس الحال ينطبق على مشروعات الإسكان بخلاف الإسكان الاجتماعي.

وفي هذا التقرير ينشر مصراوي أسعار الوحدات بـ8 مناطق يمكن الحصول على شقة سكنية بداية من 200 ألف جنيه وحتى 500 جنيه، وفقاً لسماسرة وخبراء عقاريين، والتي جاءت على النحو التالي:

يقول عبدالله المنشاوي سمسار عقارات بعدة مناطق في الجيزة، إن سعر المتر وصل...