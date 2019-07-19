مصراوي
بعيدا عن الكمبوندات ومشروعات وزارة الإسكان، يبحث قطاع كبير من المواطنين عن أرخص الوحدات السكنية والتي تقل عن 500 ألف جنيه، حتى تكون مناسبة لقدراتهم الشرائية، لأن أقل وحدة في أي كمبوند أصبحت تتجاوز المليون جنيه، ونفس الحال ينطبق على مشروعات الإسكان بخلاف الإسكان الاجتماعي.
وفي هذا التقرير ينشر مصراوي أسعار الوحدات بـ8 مناطق يمكن الحصول على شقة سكنية بداية من 200 ألف جنيه وحتى 500 جنيه، وفقاً لسماسرة وخبراء عقاريين، والتي جاءت على النحو التالي:
يقول عبدالله المنشاوي سمسار عقارات بعدة مناطق في الجيزة، إن سعر المتر وصل...
كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ بـ180 ألف جنيه.. ننشر أسعار الشقق بأرخص 8 مناطق في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.