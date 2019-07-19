بعد الإعتداء على مواطن مصري داخل طائرة رومانية .. وزيرة الهجرة تتحرك تحركاً عاجلاً

الموجز

بعد إنتشار مقطع فيديو لإعتداء أمن طائرة رومانية على أسرة مصرية ، نشرت جريدة أخبار اليوم عن تواصل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مع المواطن المصري الذي تم الاعتداء عليه داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية الرومانية.

وأضافت أخبار اليوم أن الوزيرة اطمأنت على المواطن المصري "ح ي"، وعلى أسرته مؤكدة على استمرار متابعة التحقيقات من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف.

وكانت نشبت مشاجرة بين المواطن المصري وطاقم الطائرة داخل مطار ببوخارست محطة الترانزيت، أثناء رحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية، الذين كانوا يستقلون طائرة الخطوط الرومانية في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة.

وحدثت مشادة بين طاقم الطائرة، والسيدة المغربية، نظرا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ، الذي تصادف جلوسها بجواره، مما اعتبروه خطرا لسلامة وأمن الركاب على الطائرة ومتعارضا مع إجراءات تأمين الرحلة بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر.