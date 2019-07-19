أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ انه بتاريخ ١٨/7/٢٠١٩ ونتيجةً للتحريات والرصد، ومن خلال معلومات توافرت حول مكان تواجد أحد مروجي حبوب الكبتاغون، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه داخل خيمة يقطنها في محلّة الجراحية - بلدة المرج – البقاع الغربي، ويُدعى:_ ب. خ. (مواليد عام 1985، سوري)ضُبط بحوزته حوالي /18/ ألف حبة من الحبوب المخدّرة "كبتاغون".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة المخدرات في البقاع يوقف مروج كبتاغون ويضبط بحوزته 18 ألف حبة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.