طلاب من بلدة القليعة زاروا مقر اليونيفيل في القطاع الشرقي

نظمت قوات اليونيفيل في القطاع الشرقي زيارات لطلاب ​المدارس​ من المخيم الصيفي ل​كاريتاس​ إلى قاعدة ميغيل دي سيرفانتس، حيث قامت مجموعة من تلامذة المدارس من ​القليعة​ بزيارة مقر قوات اليونيفيل في القطاع الشرقي في ​إبل السقي​ للتعرف على عمل الجنود من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في تعزيز السلام في ​جنوب لبنان​.

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