ميركل: لاغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد بالخليج

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أنها تشعر بقلق بشأن الوضع في ​الخليج​، معتبرة أنه "ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد".

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