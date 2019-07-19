النشرة: الاحمد شدد على ضرورة معالجة قرار وزير العمل بالحوار والتهدئة

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة ال​لبنان​ية ​عزام الاحمد​، غادر لبنان وسط صورة ضبابية، فيما يتعلق بشأن قرار ​وزارة العمل​ نحو المؤسسات و​العمال​ ال​فلسطين​يين، اذ بقي القرار ساري المفعول وسط وعود بالمعالجة دون اي حسم".

وابلغت ​مصادر فلسطينية​ "النشرة"، ان "الاحمد ترأس اجتماعا لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في سفارة دولة فلسطين في ​بيروت​، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان ​أشرف دبور​، وامين سر فصائل "المنظمة" ​فتحي ابو العردات​، حيث وضعهم في اجواء زياراته الى المسؤولين اللبنانيين، مشددا على ضرورة معالجة الموضوع بالحوار والتهدئة".