النشرة: الاحمد شدد على ضرورة معالجة قرار وزير العمل بالحوار والتهدئة

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بان "عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد، غادر لبنان وسط صورة ضبابية، فيما يتعلق بشأن قرار وزارة العمل نحو المؤسسات والعمال الفلسطينيين، اذ بقي القرار ساري المفعول وسط وعود بالمعالجة دون اي حسم".
وابلغت مصادر فلسطينية "النشرة"، ان "الاحمد ترأس اجتماعا لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في سفارة دولة فلسطين في بيروت، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وامين سر فصائل "المنظمة" فتحي ابو العردات، حيث وضعهم في اجواء زياراته الى المسؤولين اللبنانيين، مشددا على ضرورة معالجة الموضوع بالحوار والتهدئة".
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