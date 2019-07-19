وزارة العمل: التفتيش يعاود مهامه مع انتهاء اضراب القطاع العام

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ في بيان له أنه "جراء الاضراب الذي نفذه ​موظفو القطاع العام​ منذ الاربعاء توقفت اعمال التفتيش من قبل فرق وزارة العمل، على ان يعاود التفتيش مهامه مع انتهاء الاضراب تطبيقاً للقانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية".

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