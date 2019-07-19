اشار النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "انسجاما مع كل المواقف التي اعلنا عنها بامتناعنا عن التصويت للموازنة وآخرها اعتراضنا على اقتراح القانون الذي يسمح بنشر ​الموازنة​ بشكل غير دستوري، فإننا من الطبيعي ان نتغيب عن الجلسة المسائية للتصويت على الموازنة وملحقاتها باعتبارها جلسة غير دستورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: من الطبيعي ان نتغيب عن جلسة التصويت على الموازنة لانها غير دستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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