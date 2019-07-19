سليم صفير استقبل المهنئين بانتخابه رئيسا لجمعية المصارف

استقبل رئيس جمعية مصارف ​لبنان​ ​سليم صفير​ المهنئين بانتخابه رئاسة المجلس ومن بينهم النائب ​زياد حواط​، نواب حاكم ​مصرف لبنان​، رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​، الوزير السابق ​فريج صابونجيان​، النائبان السابقان ​محمد قباني​ و​عمار حوري​، نقيبا ​الصحافة​ ​عوني الكعكي​ والمحررين ​جوزيف قصيفي​، الرئيس المدير العام ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​، مدير الإعلام والعلاقات العامة في ​القصر الجمهوري​ ​رفيق شلالا​، رئيس فرع المراسم لدى المديرية العامة لرئاسة الوزراء لحود لحود، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ​جوزف طربيه​، رئيس ​اتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​، مديرة ​الوكالة الوطنية للإعلام​ ​لور سليمان​، مدير وكالة الأنباء المركزية فيليب أبي عقل، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي.

كما حضر أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس مجلس إدارة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة ​مارون الحلو​، رئيس ​جمعية الصناعيين​ الشيخ ​فادي الجميل​ على رأس وفد من الجمعية، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين ​جاك صراف​، رئيس جمعية تجار ​بيروت​ ​نقولا شماس​، رئيس اتحاد ​المؤسسات السياحية​ ​بيار الأشقر​، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "فرانشايز" يحيى قصعة، نائب رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في بيروت وجبل لبنان ​نبيل فهد​، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان "​إيدال​" ​نبيل عيتاني​، رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع "كفالات" خطار أبي حبيب، ، رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور، رئيس جمعية الشركات المالية ​أنطوان ديب​، نانب رئيس ​بورصة بيروت​ ​غالب محمصاني​، رئيس جمعية وسطاء بورصة بيروت ألكسندر سالم، رئيس اتحاد الصرافين في لبنان محمد مراد، رئيس ​نقابة خبراء المحاسبة​ المجازين سركيس صقر، رئيس ​غرفة التجارة الدولية​ وجيه البزري على رأس وفد من الغرفة، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، رئيس نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت ابراهيم الملاح على رأس وفد، نقيب أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي ​طوني الرامي​ على رأس وفد من النقابة، رئيس ​جمعية مطوري العقار​ في لبنان نمير قرطاس على رأس وفد من الجمعية، نقيب تجار مال القبان إرسلان سنو، رئيس مستوردي الأواني المنزلية عبد الودود نصولي، الرئيس السابق للـ"نادي الرياضي" هشام جارودي.

كذلك حضر مهنئا، رئيس الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي القاضي ​عباس الحلبي​، رئيس ​الجامعة الأنطونية​ ​الأب ميشال جلخ​، رئيس ​جامعة الروح القدس​ - ​الكسليك​ الأب طلال هاشم، رئيس ​الجامعة اللبنانية​ - الأميركية LAU ​جوزف جبرا​، رئيس مجلس إدارة تلفزيون MTV ​ميشال المر​، المطران ​سيمون فضول​، ووفود من: لجنة الرقابة على المصارف، ​نقابة المحامين​ في بيروت، ​نقابة المهندسين​ في بيروت، ​نقابة الأطباء​ في بيروت، نقابة أصحاب ​المستشفيات​، ​نقابة الصيادلة​، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، تجمع ​رجال الأعمال​ اللبنانيين، نقابة أصحاب شركات ​السياحة​ والسفر، ​نقابة الوكلاء البحريين​، تجمع شركات مستوردي ​النفط​، نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، نقابة الطباعة، نقابة الصاغة، نقابة تجار ومنشئي ​البناء​، ​اتحاد تجار جبل لبنان​، جمعية تجار ​مار الياس​، وفد جمعية تجار الحمراء، جمعية تجار وصناعيي جبيل، جمعية تجار ​جونيه​ ​كسروان​، تجمع صناعيي بيروت، اتحاد بلديات جبيل، اتحاد بلديات المتن.