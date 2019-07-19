‏معوض: كلام وزير المالية عن التهرب الجمركي ادانة للحكومة

إعتبر النائب ​ميشال معوض​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "كلام وزير المالية عن عجز ​الدولة​ عن ضبط التهرب الجمركي عبر المرافئ الشرعية والتهريب عبر 136 معبرا غير شرعي يشكل إدانة للحكومة"، مؤكدا ان "من انتصر على ​الإرهاب​ يمكنه أن ينتصر على شبكات التهريب والتهرب الضريبي".

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