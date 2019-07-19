أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية بأن "الولايات المتحدة شرعت في إرسال مئات العسكريين إلى السعودية، ضمن جهودها الرامية لمكافحة المخاطر الصادرة عن إيران وحلفائها الإقليميين"، مشيرةً إلى أن "قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي طلب من البنتاغون في وقت سابق من العام الحالي تعزيز قواته في الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج، على خلفية ورود تقارير استخباراتية أميركية في نيسان تتحدث عن زيادة "الخطر الإيراني" على العسكريين الأميركيين".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الأمر يشكل تغيرا ملموسا في التخطيط العسكري لواشنطن، حيث ركز العسكريون في السنوات الأخيرة أكثر على "خطر روسيا والصين"، ما أدى إلى إضعاف مواقع الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت: واشنطن ترسل مئات العسكريين للسعودية ضمن تكثيف جهودها لمحاربة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.