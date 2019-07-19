وول ستريت: واشنطن ترسل مئات العسكريين للسعودية ضمن تكثيف جهودها لمحاربة إيران

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الاميركية بأن "​الولايات المتحدة​ شرعت في إرسال مئات العسكريين إلى ​السعودية​، ضمن جهودها الرامية لمكافحة المخاطر الصادرة عن ​إيران​ وحلفائها الإقليميين"، مشيرةً إلى أن "قائد ​القيادة​ المركزية للجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي طلب من ​البنتاغون​ في وقت سابق من العام الحالي تعزيز قواته في ​الشرق الأوسط​ وخاصة منطقة الخليج، على خلفية ورود ​تقارير​ استخباراتية أميركية في نيسان تتحدث عن زيادة "الخطر الإيراني" على العسكريين الأميركيين".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الأمر يشكل تغيرا ملموسا في التخطيط العسكري لواشنطن، حيث ركز العسكريون في السنوات الأخيرة أكثر على "خطر ​روسيا​ والصين"، ما أدى إلى إضعاف مواقع الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط".