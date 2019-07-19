المجلس الأعلى بليبيا: هناك معلومات بأن فرنسا ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على طرابلس

أكّد المجلس الأعلى للدولة في ​ليبيا​ أن "هناك معلومات استخباراتية بأن ​فرنسا​ ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على ​طرابلس​"، موضحًا أن " المعلومات تشير إلى أن الهجوم سينفذ باستخدام طائرات وأسلحة نوعية".

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