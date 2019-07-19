الحرس الثوري: إدعاء الأميركيين إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية مثير للسخرية

اعتبر ​الحرس الثوري الإيراني​ أن "إدعاء الأميركيين إسقاط ​طائرة​ بدون طيار إيرانية في أجواء ​مضيق هرمز​ مثير للسخرية". من جهتها اشارت وسائل إعلام ايرانية الى ان "عمليات الرصد للطائرة المسيّرة تمت قبل وبعد ادعاء الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إسقاطها".

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