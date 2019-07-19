أفادت قناة "العربية" بان "​محكمة​ في ​جبل طارق​ تمدد احتجاز الناقلة الإيرانية المحتجزة لمدة 30 يوما". وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية في الاول من تموز، إذ قالت بريطانيا إن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا وهو ما نفته طهران.

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