صحيفة أميركية: السفينة الأميركية التي أسقطت درونا إيرانيا تعرضت لسلسلة حوادث بهرمز

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الاميركية بأن "إسقاط ​طائرة​ مسيرة قيل إنها إيرانية لم يكن الحادث الوحيد الذي تعرضت له ​سفينة​ الإنزال الأميركية "بوكسر" و​السفن​ المرافقة لها أثناء عبورها ​مضيق هرمز​"، موضحةً أن "المجموعة التي تضم ست سفن دخلت مضيق هرمز في الساعة السابعة صباحا من يوم أمس لتتعرض إلى سلسلة حوادث تقارب خطيرة مع العسكريين الإيرانيين، حتى بلغ التوتر ذروته في الساعة العاشرة صباحا بإسقاط الطائرة المسيرة".

ولفتت إلى أن "​القوات الأميركية​ اتخذت إجراءات إضافية لتأمين عبور سفنها عبر المضيق، إذ نشرت على متنها عناصر من مشاة البحرية مسلحين بالرشاشات، فيما حلّقت المروحيات الحربية فوق السفن".