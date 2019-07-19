سليماني: السبب الرئيسي لهزيمة أميركا في المنطقة هو الافتقار لقيادة حكيمة

علق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، مشيراً إلى أن "ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى، السبب الرئيسي لهزيمة أميركا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء أمس الخميس بأن السفينة الحربية الأميركية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها".
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