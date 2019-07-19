سليماني: السبب الرئيسي لهزيمة أميركا في المنطقة هو الافتقار لقيادة حكيمة

علق قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ على إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إسقاط ​طائرة​ إيرانية مسيرة، مشيراً إلى أن "ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى، السبب الرئيسي لهزيمة ​أميركا​ في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء أمس الخميس بأن ​السفينة​ الحربية الأميركية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في ​مضيق هرمز​، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها".