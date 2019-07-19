سعر الطفل 50 ألف جنيه.. تفاصيل الإيقاع بعصابة الاتجار في البشر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - لإسكندرية – محمد عامر:

عامان ونصف مرت على ترك "وفاء" منزل الزوجية، لم تحصل خلالها على الطلاق، ولم تبحث عن سبل للعودة، بعدما ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع آخر ما أسفر عن حملها سفاحًا.

مرت شهور الحمل طويلة على الطالبة بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وهي تفكر مع عشيقها الطالب بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية في طريقة للتخلص من طفلتهما خشية افتضاح أمرها.

"أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة".. إعلان على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجدت فيه "وفاء" وعشيقها ضالتهما ليس فقط للخلاص من طفلتهما السفاح بل والحصول على مقابل مادي أيضا.

لم تكن "وفاء" وعشيقها هما الوحيدان اللذان وقعت أعينهما على الإعلان الشيطاني الذي يمثل جريمة إهدار لحقوق الإنسان وكرامته ويتنافى مع كافة الأديان السماوية.

خطة محكمة

في مكتبه بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، رصد الرائد محمد عبادي الإعلان المذكور والذي يتضمن أرقام هاتفية لراغبي شراء الأطفال مقابل مبالغ مالية، لتؤكد التحريات استخدام أحدهما الصفحة في مجال الاتجار بالأطفال.

على الفور بدأت ضباط الإدارة خطتهم المحكمة من خلال قيام الرائد محمد عبادي بالاتصال بأدمن الصفحة المشار إليها ويدعى "محمد.إ.م.خ" مبديا رغبته في شراء طفل حديث الولادة، ليعرض عليه المتهم طفلا يبلغ من العمر 8 شهور.

وعقب صدور إذن من النيابة العامة، جرى تسجيل كافة المكالمات بين الطرفين، إلا أن المتهم أخبره هاتفيا بعدم تمكنه من التصرف في الطفل له بالبيع وعرض عليه طفلة أخرى مقابل مبلغ 65 ألف جنيه، ووعده بتسليمها له يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري أمام مستشفى الشاطبي بالإسكندرية.

تحرك الرائد محمد عبادي رفقة العقيد تامر سمير على رأس قوة من الشرطة من القاهرة إلى الإسكندرية لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم حال ارتكابه جريمته المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

مقهى الإسكندرية

وفي الموعد المحدد، وصلت القوة إلى الإسكندرية وانتشرت على مداخل ومخارج مقهى شعبي بجوار مستشفى الشاطبي حدده المتهم هاتفيا للتقابل مع ضابط الشرطة بعدما نجح الأخير في إيهامه بأنه زبون يريد شراء طفل.

"والدة الطفلة وضعت الطفلة المراد بيعها صباحا بمستشفى الشاطبي".. هكذا قال المتهم لضابط الشرطة على المقهى المشار إليه، متابعا:"سيحضر الشخص المرافق للأم الآن وعقب استلام الطفلة ستقوم بتسليمه 50 ألف جنيه وأتقاضى الباقي 15 ألف جنيه".

دقائق قليلة مرت قبل أن يحضر الشخص المذكور ويخبرهما أن والدة الطفلة ستخرج من المستشفى خلال نصف ساعة، لينصرف الأخير رفقة المتهم الرئيسي لإنهاء إجراءات خروج الأم والطفلة بعدما طلب من ضابط الشرطة التحرك بالسيارة وانتظارهما خارج المستشفى.

سقوط العصابة

ووفقا لتحقيقات النيابة، خرج المتهم الأول والثاني رفقة الأم وطفلتها من باب المستشفى وداخل السيارة طلب الأول من الضابط المبلغ المتفق عليه ليسلمه الطفلة.

ومع إعطاء الرائد محمد عبادي إشارة الضبط للعقيد تامر سمير، تمكنا والقوة المرافقة لهما من القبض على المتهمين وبحوزتهم الطفلة المجني عليها – حديثة الولادة.

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من هم المتهمون الثلاثة؟

وباقتياد المتهمين الثلاثة إلى قسم شرطة باب شرقي الذي يبعد عن المستشفى المشار إليه أمتار قليلة، تبين من الفحص أن الأم تدعى "وفاء.أ.أ" 27 عاما، طالبة بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، مقيمة بدائرة القسم.

وبتفتيشها عثر بحوزتها على "جواز سفر، إخطار ولادة من مستشفى الشاطبي مدون به نوع المولود أنثى ومؤرخ بتاريخ 16 يوليو الجاري، وصورتين من عقد زواج خاصة بالمتهمة، وصورة رقم قومي لزوجها المدعو"ع.ع.م"، وهاتف محمول".

أما المتهم الثاني فيدعى "كريم.أ.م" 28 عاما، طالب بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، ولا يحمل إثبات بطاقة رقم قومي، بينما يدعى الثالث"محمد.أ.م.خ".

علاقة آثمة

وأمام المستشار خالد عبد القوي، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية عن الواقعة، قائلة أنها متزوجة من المدعو"ع.ع.م" وهجرت منزل الزوجية منذ عامين ونصف بسبب خلافات بينهما، إلا أنها مازالت في عصمته.

وأوضحت المتهمة أنها تعرفت خلال تلك الفترة على المدعو"كريم" ونشأت بينهما علاقة غير شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج ما نتج عنه حملها سفاحا، ما جعلهما يقررا التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمرهما ولعدم قدرتها الإنفاق على الطفلة.

وأضافت الأم أنها وعشيقها تواصلا مع المتهم الثالث من خلال الأرقام المدونة على صفحة "أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة" وأخبرهم بأن لديه مشتري للطفلة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه.

وأقرت أنها قيدت الطفلة بسجلات المستشفي باسم زوجها المشار إليه من خلال استخدام صورة ضوئية لوثيقة عقد الزواج وأخرى لبطاقة الرقم القومي الخاصة به، موضحة أن الهاتف المحمول المضبوط معها استخدم في التواصل لإتمام عملية بيع طفلتها.

اعترافات العشيق

وبمواجهة المدعو "كريم" اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، مؤكدا صحة ما ذكرته المتهمة بوجود علاقة غير شرعية بينهما أسفرت عن حملها سفاحا وقررا بيع الطفلة لإخفاء أثار علاقتهما الآثمة، من خلال التواصل مع المتهم الثالث عبر هاتف "آيفون"- يحوي رسائل نصية علي تطبيق واتس آب تدل علي وجود علاقة غير شرعية مع المتهمة.

بينما اعترف المتهم الثالث بممارسته نشاطا إجراميا في مجال بيع الأطفال من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة" واستخدامها في استقطاب راغبي بيع وشراء الأطفال.

وأشار المتهم أمام النيابة أنه يدير تلك الصفحة من خلال هاتفه المحمول، موضحا أنه اتفق مع المتهم الأول والثانية على بيع الطفلة نظير تقاضيه مبلغ 15 ألف جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالقضية التي حملت رقم 5373 لسنة 2019 بقسم شرطة باب شرقي، وأمر المستشار خالد عبد القوي، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف المحمولة والأوراق المضبوطة معهم.

مصير الطفلة

وحول مصير الطفلة، جرى إرسالها إلى مستشفى رأس التين العام غربي الإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبي عليها حيث تبين أنها مبتسرة، كاملة النمو، عمرها الرحمي 38 أسبوع، لا تعاني من أي أمراض باطنية، ولا إصابات خارجية، وتم وضعها بالحضانة.