تركيا :تدمير مواقع لحزب العمال شمالي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب ا):

اعلنت تركيا أن سلاحها الجوي نفذ عملية جوية واسعة شمالي العراق، دمّر فيها العديد من الأهداف التابعة لحزب العمال.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقال البيان سلاح الجو نفذ العملية في منطقة "قره جاق" شمالي العراق، ليلة الخميس-الجمعة، وشاركت فيها طائرات مسيرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع في ضرب الأهداف التابعة لحزب العمال.

وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تدمير مخابئ ومغارات لمنظمة "بي كيه كيه " الإرهابية، بالتنسيق مع غرفة عمليات "عملية المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ مايو الماضي.

وأضاف "لقد جرى تنفيذ عملية جوية واسعة ليلة البارحة في منطقة قره جاق التي يتخذها الأكراد معقلا لهم شمالي العراق، وذلك إستنادا الى حقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي".

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وأكد أن "العملية الجوية استهدفت فقط المواقع التابعة للأكراد، وبذلت أقصى درجات الحيطة لمنع تضرر المدنيين".

وفي تغريدة لوزارة الدفاع التركية على موقع تويتر، قالت مقاتلات تركية شنت غارات على معاقل منظمة "بي كيه كيه " في منطقتي ميتنا وغارا في شمال العراق أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين.

وفي السابع والعشرين من مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على الخطر الذي يهدد البلاد.

وتصنف تركيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) كمنظمة ارهابية.

وتقوم القوات التركية باستهداف عناصر "بي كيه كيه"داخل البلاد وفي شمال العراق ردا على هجماته داخل تركيا.