تعرف على أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: تراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 32 و38 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق. وتراجع سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و180 جنيها. وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و43 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق. واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

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