"آثار القاهرة": برامج جديدة باللغة الإنجليزية بداية من العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، بدء تطبيق برنامجين جديدين باللغة الإنجليزية في الكلية، مطلع العام المقبل.
وقالت الكلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن البرنامجين هنا: برنامج نظم المعلومات الأثرية، وبرنامج الإرشاد الاثري، اعتبارا من العام الجامعي القادم 2019/2020.
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