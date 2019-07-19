"آثار القاهرة": برامج جديدة باللغة الإنجليزية بداية من العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، بدء تطبيق برنامجين جديدين باللغة الإنجليزية في الكلية، مطلع العام المقبل.

وقالت الكلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن البرنامجين هنا: برنامج نظم المعلومات الأثرية، وبرنامج الإرشاد الاثري، اعتبارا من العام الجامعي القادم 2019/2020.