تعزيزات أمنية بمحيط ستاد القاهرة لتأمين نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كثفت أجهزة مديرية أمن القاهرة من تواجدها بمحيط ستاد القاهرة والطرق المؤدية إليه من جميع الاتجاهات قبل ساعات من ختام بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمباراة النهائية بين منتخبي الجزائر والسنغال.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد والشوارع المؤدية إليه، وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية.

كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر.

واستضافت مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي بدأت يوم 21 يونيو الماضي وتختتم اليوم 19 يوليو بمشاركة 24 فريقا.