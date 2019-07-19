محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
كثفت أجهزة مديرية أمن القاهرة من تواجدها بمحيط ستاد القاهرة والطرق المؤدية إليه من جميع الاتجاهات قبل ساعات من ختام بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمباراة النهائية بين منتخبي الجزائر والسنغال.
وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد والشوارع المؤدية إليه، وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية.
كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر.
واستضافت مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي بدأت يوم 21 يونيو الماضي وتختتم اليوم 19 يوليو بمشاركة 24 فريقا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات أمنية بمحيط ستاد القاهرة لتأمين نهائي أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.