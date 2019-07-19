ميركل: أشعر بالقلق من الوضع في الخليج

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج، مضيفة أنه ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي "بالطبع أشعر بقلق. لا تستطيع أن تنظر إلىتلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة... ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس،أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة كانت تهدد سفينة تابعة لقواتنا.
ووفقًا لما نشرته قناة "العربية" أكد ترامب أن بارجة أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.
وأوضح ترامب، أن الطائرة الإيرانية كانت تهدد البارجة الأمريكية يو إس إس بوكسر في مضيق هرمز.
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