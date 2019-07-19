كوريا الجنوبية تدعو اليابان لعقد محادثات لمعالجة أزمة قيود التصدير

دعت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، اليابان لعقد محادثات لمعالجة أزمة قيود التصدير التي فرضتها طوكيو على المواد التكنولوجية الفائقة إلى سول.

وقال رئيس مكتب السياسات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية لي هو-هيون - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إنني أعرب عن أسفي من أن الجانب الياباني يكرر ادعاءات غير صحيحة رغم أن الحكومة

الكورية الجنوبية قدمت شرحا واضحا".

وتابع قائلا "إن زعم اليابان غير مقنع إذ أن قيود التصدير تحظر على الشركات اليابانية شحن المواد لكوريا الجنوبية"، موضحًا أن كوريا الجنوبية طالبت اليابان بسحب قيود التصدير أثناء الاجتماع المنعقد في الأسبوع الماضي كما طالبت من طوكيو إجراء مزيد من المحادثات لمعالجة

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هذه المسألة ولكن اليابان لم ترد عليها.

وأضاف "هيون" أن كوريا الجنوبية تطلب من اليابان مرة أخرى الرد بصدق على طلب إجراء المحادثات.

وقالت اليابان إن قيود التصدير هي جزء من خطتها لمراجعة لوائح التصدير وليست تشديدا لها، لذلك تسعى الشركات الكورية الجنوبية لصناعة رقائق الذاكرة مثل سامسونج للإلكترونيات وإس كي هانيكس للبحث عن مصادر الاستيراد الجديدة لاستقرار العرض العالمي.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد عقدتا أول اجتماع الأسبوع الماضي في طوكيو ولكن الاجتماع أظهر اختلافات عملية بين الجانبين.