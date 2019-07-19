ترامب يرشح نجل قاض راحل في المحكمة العليا لشغل منصب وزير العمل‎

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرشح نجل انتونين سكاليا، القاضي الراحل في المحكمة العليا، لتولي وزارة العمل بعد استقالة الوزير أليكس أكوستا، الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة على ”تويتر“: ”يسرني الإعلان عن نيتي ترشيح جين سكاليا لمنصب وزير العمل الجديد“.

وأضاف أن ”جين حقق في حياته نجاحًا كبيرًا في حقل القانون والعمل ويحظى باحترام كبير ليس فقط لكونه محاميًا، بل محام لديه خبرة كبيرة في التعاطي مع (قضايا) العمل وكل شخص

آخر“.ويوجين سكاليا حاليًا شريك مع مكتب شركة غيبسون ودان وكراتشر في واشنطن.وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، يتولى سكاليا ”مسائل مختلفة متعلقة بالعمل والتوظيف والاستئناف والأمور التنظيمية“.وأكوستا كان الوزير الوحيد من أصل إسباني في حكومة ترامب، التي تسعى إلى رفع القيود عن عدد من القطاعات، ومنها العمل.لكن قادة قطاع الأعمال يشعرون بأن أكوستا لم يتحرك بسرعة فيما يتعلق بإعادة قوانين العمل، كما كتبت ”واشنطن بوست“ في وقت سابق.وعندما كان مدعيًا فيدراليًا، واجه أكوستا دعوات متزايدة للاستقالة؛ بسبب صفقة ادعاء سرية أجراها قبل عقد مع جيفري إيبستين، رجل الأعمال المتهم في فضيحة جنسية.وبدأ البيت الأبيض يفكر في ترشيح سكاليا، في أعقاب تصاعد المطالبات، الأسبوع الماضي، بالتحقيق في صفقة الادعاء التي أبرمها أكوستا، بحسب ”واشنطن بوست“، التي أضافت أن ترامب وسكاليا عقدا لقاءً مغلقًا، بعد ظهر الخميس، في البيت الأبيض؛ لمناقشة تولي الوزارة.ووالد يوجين سكاليا الراحل، القاضي المحافظ انتونين سكاليا، شغل مقعدًا في المحكمة العليا الأمريكية لـ30 عامًا، من 1986 وحتى وفاته في 2016.