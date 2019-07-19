الصين تدعو لتعزيز بناء قدرات الدول الخارجة من الصراعات

دعا نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو"، إلى تعزيز بناء القدرات فى البلدان الخارجة من الصراعات من أجل مساعدتها على تحقيق التنمية الذاتية.

وقال تاو، فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن تعزيز الشراكات من أجل مراحل انتقالية ذاتية وطنية ناجحة، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة: "يتعين على الأمم المتحدة والشركاء الآخرين الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم

المتحدة، واحترام سيادة البلدان المعنية واستقلالها، وتقديم المساعدة البناءة وفقا لرغباتها ومتطلباتها المحددة، والتركيز على تعزيز بناء قدراتها من أجل تحقيق التنمية الذاتية".وأضاف أنه بعد انتهاء الصراع، بدأت بعض البلدان فى إعادة الإعمار الوطنى والانتقال إلى مرحلة بناء السلام والتنمية الطويلة الأجل، مؤكدا ضرورة تقديم الأمم المتحدة والمجتمع الدولى الدعم والمساعدة البناءة لهذه البلدان.وتابع أن تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فى بلد ما فيما بعد الصراع يعتمد فى نهاية المطاف على البلد نفسه، مشيرا إلى أنه من المهم أيضا خلال العملية الانتقالية ضمان الاتساق بين حفظ السلام وبناء السلام.وشدد على أهمية تعزيز الأمم المتحدة اتصالاتهما وتنسيقها مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والاستفادة بشكل كامل من دور الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية ورابطة آسيان وغيرها فى الشئون الإقليمية، من أجل مساعدة البلدان الخارجة من الصراعات فى مراحلها الانتقالية.