روسيا تحذر: الوضع في منطقة الخليج محفوف بخطر اندلاع صراع

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن الوضع في منطقة الخليج ليس على وشك الانفجار فقط، بل ومحفوف باندلاع صراع.
أضاف ريابكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، تعقيبًا على أنباء إسقاط واشنطن لطائرة مسيرة إيرانية - "أثارت هذه الأنباء اهتمامنا.. إن تركيز دول مختلفة لقواتها ومواردها في منطقة الخليج في المجال العسكري، مرتفع لدرجة تسمح باحتمال وقوع أي حوادث، ومن المهم عدم السماح بزيادة التصعيد".
وأضاف: "نؤكد مجددًا ثقتنا بأن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران ليس لديها معلومات عن فقدان طائرة من دون طيار.
تصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسئولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو ويونيو، وهو ما تنفيه طهران.
في أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة من دون طيار أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية.. وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردًا على إسقاط الطائرة.
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