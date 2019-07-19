طهران تُكذب ترامب بشأن إسقاط طائرة إيرانية مسيَّرة

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن أكبر متحدث عسكري إيراني قوله، إن كل الطائرات المسيرة بالبلاد عادت إلى قواعدها سالمة، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية دمرت طائرة مسيرة إيرانية.
نقلت الوكالة عن أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قوله "كل الطائرات المسيرة التابعة لإيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز عادت سالمة إلى قواعدها بعد مهمة للتحقق والمراقبةولم يرد أي تقرير عن أي رد من السفينة الأمريكية بوكسر".
قال ترامب، أمس الخميس، إن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة (914 مترًا) من المدمرة بوكسر وتجاهلت "نداءات متكررة للتراجع"، وذلك في أحدث واقعة تسهم في زيادة التوتر بالخليج.
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