الجارديان: إيران تعرض اتفاقًا جديدًا مقابل إلغاء العقوبات الأمريكية

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية النقاب عن عرض إيران اتفاقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز عمليات التفتيش بشكل رسمي ودائم لبرنامجها النووي، مقابل الإلغاء الدائم للعقوبات الأمريكية.

ذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن العرض جاء من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال زيارته إلى نيويورك، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يقابل العرض بحماس من إدارة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب التي تطالب إيران بالقيام بتنازلات واسعة، من بينها التوقف عن تخصيب

اليورانيوم، والتوقف عن دعم وكلائها وحلفائها في المنطقة.أكد ظريف على ذلك العرض على رغم أنه "خطوة جوهرية"، قائلًا إن "الأمر لا يتعلق بالتقاط صور تذكارية فإننا مهتمون بالمضمون، هناك خطوات كبيرة أخرى يمكن القيام بها، وإذا وضعت إدارة ترامب أموالهم في مكانهم فسوف يفعلون ذلك، ولا يحتاجون إلى صورة تذكارية، ولا يحتاجون أيضًا لمستند من صفحتين يحمل توقيعًا كبيرًا".ولفتت الصحيفة إلى أن إيران واجهت تشديدًا ثابتًا للحظر النفطي الذي تقوده أمريكا والعقوبات المصرفية الشديدة منذ مايو 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران لعام 2015 المعروف باسم برنامج العمل الشامل المشترك.من جانبها، لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على عرض طهران، لكنها أوضحت موقفها الرسمي الذي يتمثل في وفاء إيران بقائمة واسعة النطاق تتكون من 12 شرطًا بما في ذلك الحد من تورطها في النزاعات الإقليمية من أجل الفوز بتخفيف العقوبات.كانت مصادر إعلامية أخرى ذكرت أن ظريف التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك وبحثا قضية احتجاز البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق وقضايا إقليمية أخرى.