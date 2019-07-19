كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: ترامب لن يصل إلى جائزة التفاوض مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط بأنه ناجم عن استشارات سيئة أو ذات دوافع مريضة تقدم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد ظريف أن هذا اتباع ترامب نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط الأمريكية لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وفي تصريح أدلى به لصحيفة "ناشيونال إينترست" حول ادعاء الأمريكيين إسقاطهم طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، قال .