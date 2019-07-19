في ذروة إقبال المصطافين على “عين الدياب”.. ترامواي يُغلق 9 محطات -التفاصيل

في أوج إقبال المواطنين على الشواطئ للاستمتاع بالعطلة الصيفية، لهذا العام، أعلنت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي للدار البيضاء، إغلاق تسع محطات “ترامواي”، بين درب غلف وعين الدياب، بشكل مؤقت، إثر أشغال على مستوى جزء من الخط الثاني للترامواي، وذلك ابتداء من 20 يوليوز الجاري إلى غاية الخامس من غشت المقبل.

وأوضح المدير العام للشركة، فيليب راطو، في ندوة صحافية، نُظمت، أمس الخميس، في الدار البيضاء، أن سبب إغلاق الجزء المذكور، راجع لأشغال تهيئة الممر تحت الأرضي، عن مفترق الطرق غاندي، والتي لن تؤثر، بحسب المتحدث، على تشغيل الخط الأول وبقية الخط الثاني، من محطة “سيدي البرنوصي”، إلى محطة المواصلة “أنوال” التي ستكون محطة النهاية المؤقتة للخط الثاني.

وتعتبر الفترة التي سيتم فيها إغلاق محطات “الترامواي”، بين درب غلف وعين الدياب، ذروةَ سفر سكان مدينة الدار البيضاء وزوارها، إلى شاطئ عين الذئاب والشواطئ المجاورة، لقضاء أيام العطلة الصيفية، هربا من روتين المدينة، وحر النهار، واختارت الشركة بدء الأشغال، على مستوى هذا الجزء، في هذه الفترة، نظرا لكثرة الأشغال التي كانت موزعة على طول السنة، بين أجزاء مختلفة من الخطين الأول، والثاني، يضيف فيليب.

هذا وأطلقت الوكالة حملة تواصلية موجهة للمسافرين، ومتعددة الوسائط، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، من بينها حملات إعلامية على الإذاعات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وملصقات داخل المحطات، وعلى طول الشبكة، فضلا عن تواجد مكثف للمستخدمين بالمحطات، طيلة أسبوع كامل، قبل الانقطاع المؤقت للخدمة، التي ستُستأنف ابتداء من 5 غشت القادم.