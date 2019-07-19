طقس الجمعة.. درجات الحرارة بين 23 و 45 بمختلف المناطق

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة،خلال الصباح و الليل، ستكون مصحوبة بكتل ضباب أو ضباب بكل من سواحل و سهول المحيط الأطلسي و بالواجهة المتوسطية. وستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات ورعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والسايس، إضافة إلى نزول أمطار جد خفيفة ومتفرقة أحيانا بالساحل المتوسطي وبالسواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما، شرقية بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي، إلى غربية أحيانا بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي بالسهول الوسطى، ومعتدلة من القطاع الغربي إلى شمالية أحيانا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و 21 درجة بكل من المرتفعات ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية و الداخلية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وما بين 21 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والماس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و30 درجة جوار السواحل وبالمرتفعات، وما بين 31 و38 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والريف والسهول الأطلسية والداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، و ما بين 38 و45 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل والرباط، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بالجنوب.