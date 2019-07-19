الرينة: اعتقال 12 شخصا للاشتباه بالضلوع في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشب شجار عنيف بين مجموعتين من الشبان في الرينة، بعد منتصف الليلة الماضية، شهد حادث دهس كما استخدمت فيه المفرقعات والألعاب النارية، على خلفية شجار عائلي، وفق الشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة فجر اليوم، الجمعة، 12 شابا من الرينة على خلفية الشجار الذي وقع، بحسب الشرطة، إثر خلاف نشب بين عائليتين.

وتدخلت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها لفض الشجار، وذكرت الشرطة أن عناصرها تعرضوا لاعتداءات بالحجارة خلال فض الشجار وتفريق المتجمهرين.

وستنظر المحكمة، اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 7 من المشتبه بهم لاستكمال التحقيق معهم.

وبحسب الشرطة فإنه خلال الشجار تم إلقاء حجارة وتراشق مفرقعات بين أفراد من عائلتين وقام سائق بدهس مجموعة شبان بمركبته، ما أسفر عن أضرار جسيمة وإصابات.