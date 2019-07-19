"ببجي موبايل" تنشر الإعلان الترويجي للموسم الرابع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت "ببجي موبايل" مؤخرًا، الإعلان الترويجي للموسم الرابع من لعبتها، والذي من المفترض أن يبدأ خلال الأسبوع القادم، ولكن الجديد في إعلانها كسره للحالة الاعتيادية التي اعتاد عليها مستخدميها.

ويبدو إعلان الشركة للموسم الرابع من لعبتها كان قصة تسلّط الضوء على حقيقة أن "ببجي" قد تحصل في أحداث سرديّة قصصية في المستقبل أو في بداية هذا الموسم تحديدًا.

ومن الواضح أن تلك القصة ستتمحور حول منطقة "Erangel" حيث يشرح الإعلان كيف وصلت المنطقة للحال التي هي عليه الآن فقد تم استعمار الجزيرة منذ زمن، وتدمير كل ما فيها تماماً ولم يتبق فيها غير طفل صغير، وهو الراوي للقصة داخل الإعلان، ومبتكر فكرة ال"Battle Royale" لتنمية إحساس البقاء عند كل من سيشترك في الحدث، والذي نعرف تفاصيله جيداً، ويبقى سر ابتكاره للحدث غير مألوف ولكن من الممكن أن يكون لسبب نفسي.

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ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تمهيد للموسم القادم كما ذكرنا والذي من المفترض أن يقدم تحديثات لخريطة "Erangel" بشكل جذري، حيث سيتم تغيير مستوى الرسوميات في الخريطة بجانب إضافة مبان جديدة وبتصميم مختلف مع تغيير شامل للعديد من المناطق ، كما سيغير التحديث القادم من تصميم السيارات بجانب بعض الأسلحة.

سيصدر الموسم الرابع يوم 24 من يوليو على منصة ال"PC"، وتليه الأجهزة المنزلية في وقت لاحق.