اخماد حريق اندلع على ضفاف دجلة وسط بغداد

أفاد مصدر امني اليوم الجمعة، باخماد الحريق الذي اندلع اسفل جسر الاحرار وسط بغداد.



واوضح المصدر، أن حادث الحريق لم يسفر عن اي اصابات بشرية تذكر ، مبينا أنه وبعد انهاء عمليات التبريد سيستلم خبير الادلة مهامه لمعرفة اسباب الحادث. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن خمس فرق وزوارق نهرية تمكنت من اخماد حادث الحريق الذي اندلع، صباحا، بمساحة من الحشائش والاعشاب اسفل جسر الاحرار وسط بغداد، مشيرا الى أن النيران امتدت الى مخزن يقدر بمساحة ١٠٠٠م يقع على ضفاف نهر دجلة.واوضح المصدر، أن حادث الحريق لم يسفر عن اي اصابات بشرية تذكر ، مبينا أنه وبعد انهاء عمليات التبريد سيستلم خبير الادلة مهامه لمعرفة اسباب الحادث. وافاد مصدر امني في وقت سابق باندلاع حريق اسفل جسر الاحرار وسط بغداد.

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